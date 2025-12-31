< sekcia Slovensko
Nepodceňte chladné počasie v zime. Toto radia odborníci
ÚVZ: Počas mrazov treba dbať na vhodné oblečenie, svaly je dobré zahriať
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Počas zimného obdobia je vhodné priebežne sledovať počasie a jeho predpovede a prispôsobiť mu oblečenie a čas strávený vonku. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR to pripomína na sociálnej sieti.
„Zvoľte si vhodné oblečenie. Majte viacero vrstiev, medzi ktorými sa zachytí teplý vzduch. Vonkajšia vrstva by mala byť nepremokavá. Nezabúdajte na teplú čiapku, šál a rukavice,“ odporúča úrad.
Pred pobytom vonku je vhodné pripraviť svalstvo na pohybovú aktivitu, a to napríklad strečingom alebo chôdzou na mieste. „Zvýšte opatrnosť, kráčajte obozretne a noste zimnú obuv s protišmykovou podrážkou,“ doplnil ÚVZ.
Dôležité je tiež podľa neho pozorovať varovné signály tela, napríklad nepríjemné pocity, tras či svetlé škvrny na pokožke, a nepodceňovať riziko podchladenia.
