ÚVZ: Počet pozitívnych testov na COVID-19 uplynulý týždeň klesol

Bratislava 30. decembra (TASR) - Celkovo 552 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 odhalili v uplynulom týždni prostredníctvom RT-PCR testov. V porovnaní s týždňom predtým je to pokles o 27,9 percenta. Vyplýva to z informácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o výskyte respiračných ochorení.



Pokles eviduje ÚVZ za uplynulý týždeň aj pri pozitívnych výsledkoch antigénových testov, a to o 21,7 percenta. Celkovo bolo v uplynulom týždni takto testovaných 704 pozitívnych vzoriek.



Z nahlásených prípadov ochorenia bola podľa slov ÚVZ za december najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb.



Úrad dodal, že hospitalizovaných je 413 pacientov a ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20.821 osôb. ÚVZ tiež skonštatoval, že najviac prípadov bolo od začiatku roka 2022 v Bratislavskom a najmenej v Banskobystrickom kraji.



Celkovo bolo podľa slov úradu vo virologických laboratóriách od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 vyšetrených 7.373.465 vzoriek metódou RT-PCR, z čoho bolo 1.859.083 pozitívnych. Urobilo sa aj 44.603.934 antigénových testov, z toho bolo 797.987 vzoriek pozitívnych.