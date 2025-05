Úrad verejného zdravotníctva podporuje prijatie pandemickej zmluvy

Bratislava 19. mája (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR z odborného hľadiska podporuje prijatie pandemickej zmluvy, najmä s ohľadom na zabezpečenie prevencie, pripravenosti a reakcieschopnosti na možné zdravotné hrozby, ktorým ako krajina môžeme čeliť. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie ÚVZ.



Úrad podotkol, že bol súčasťou medzirezortnej skupiny na posúdenie znenia návrhu pandemickej zmluvy, ktorá vyzvala na jej schválenie. „ÚVZ SR v medzirezortnej skupine vecne a odborne spolupracoval a bol aktívny v zmysle svojich zákonom stanovených kompetencií. Svoje čiastkové expertné stanoviská poskytoval Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré je gestorom tejto témy,“ doplnil.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) v sobotu (17. 5.) informoval, že vláda rozhodla o tom, že SR nemá na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo švajčiarskej Ženeve podporiť tzv. pandemickú dohodu a má žiadať, aby sa o nej hlasovalo, nie sa prijímala globálnym súhlasom. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) rozhodnutie nepovažuje za správne. On ani strana Hlas-SD odmietnutie dohody zo strany SR nepodporujú.



Vo švajčiarskej Ženeve sa od 19. do 27. mája koná 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. O znení pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim sa rokovalo niekoľko rokov. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.