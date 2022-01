Pozitívnym je aj človek po vykonaní domáceho antigénového testu

Bratislava 25. januára (TASR) - Za pozitívneho na ochorenie COVID-19 sa po novom človek považuje aj po vykonaní domáceho antigénového testu. Ten však musí posúdiť jeho všeobecný lekár. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).



Za pozitívnu sa považuje osoba po doručení výsledkov PCR, LAMP, antigénového testu, ako aj Point of care testu (PoCT). PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok. Za pozitívnu sa považuje rovnako aj osoba po domácom antigénovom teste, ktorý však musí posúdiť jej všeobecný lekár.



Pri antigénovom, LAMP, PoCT i samoteste nie je už potrebné potvrdenie PCR testom. "K tomuto kroku pristupujeme pre očakávaný vysoký nárast počtu pozitívnych osôb v jednom momente a s tým spojený nedostatok PCR testov, denných PCR testovacích kapacít a personálu v laboratóriách," vysvetlil ÚVZ.



Domáca izolácia pozitívnej osoby na nový koronavírus sa skrátila na päť dní. Týka sa to všetkých pozitívnych bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia. Skrátenie sa týka aj karantény po úzkom kontakte s pozitívnym. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ, ktorá nadobúda účinnosť od utorka.