ÚVZ: Pravidelný pohyb pomáha v prevencii ochorení

Bratislava 8. mája (TASR) - Pravidelný pohyb pomáha v prevencii rôznych ochorení. Priaznivo ovplyvňuje aj duševné zdravie ľudí. Vhodnou formou fyzickej aktivity je aj rýchla chôdza. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Rýchlu chôdzu mnohí podceňujú a nevnímajú ju ako štandardnú formu cvičenia. Dokáže pritom účinne pomôcť vybudovať si vytrvalosť, spáliť nadbytočné kalórie a napomáha správnej činnosti srdca a ciev," priblížil na sociálnej sieti.



Chôdza je podľa odborníkov prirodzeným a účinným spôsobom aktívnejšieho života. "Na to, aby ste začali pracovať na svojej kondícii nepotrebujete žiadne špeciálne náradie či výbavu - postačia topánky, v ktorých sa cítite pohodlne, poskytujú nohe oporu a nerobia vám otlaky," doplnili.



Zdravotný prínos má podľa ÚVZ už každodenná tridsaťminútová prechádzka. "Ľudia, ktorí spočiatku nedokážu súvisle prechodiť celú polhodinu môžu začať kráčať v kratších blokoch - napríklad v priebehu dňa postupne absolvujú tri desaťminútové svižné prechádzky," poznamenal.



Chôdzu treba podľa neho zaradiť do každodennej rutiny. Odporučil ľuďom používanie schodov namiesto výťahov či pravidelné prechádzky s priateľmi alebo rodinou. "Vystúpte z hromadnej dopravy o niečo skôr a prejdite sa. Zaparkujte auto ďalej od cieľovej destinácie, krátku trasu absolvujte výlučne peši," apeloval.