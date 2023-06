ÚVZ: Pred cestou do exotiky treba myslieť na ochranu pred maláriou

Bratislava 20. júna (TASR) - Na ochranu pred maláriou treba myslieť už pred cestou do exotiky. Okrem užívania antimalarík pred pobytom, počas neho aj po pobyte je dôležité vyhnúť sa bodnutiu komárom. Pripomína to hlavný hygienik SR Ján Mikas a primárka kliniky infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava Alena Koščálová.



Upozornili na to, že na Slovensku boli za ostatné dva mesiace zaznamenané už štyri prípady ťažkej malárie, ktoré boli donesené z malarických oblastí. "Za posledné obdobie ide o zvýšenie počtu takýchto prípadov na infektologických pracoviskách," ozrejmili. Mikas doplnil, že od roku 2020 bolo na Slovensku nahlásených celkovo desať prípadov malárie. "Súviseli s cestou do malarických oblastí v krajinách ako Tanzánia, Mauretánia, Nigéria, Uganda a Sudán. Na Slovensku sa malária bežne nevyskytuje," dodal.



Odborníci preto pripomínajú, aby sa ľudia pred maláriou chránili pred pobytom aj počas pobytu v rizikových oblastiach. "Ochrana pred maláriou spočíva v užívaní liekov, antimalarík, pred príchodom do malarickej oblasti. Antimalariká je potrebné užívať počas celého pobytu v malarickej oblasti a ešte jeden až štyri týždne po odchode z nej. Všetko závisí od typu antimalarika a pokynov lekára," povedal Mikas. Výber vhodného antimalarika odporučia cestovateľom odborníci v centrách pre cudzokrajné choroby.



V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí po návrate z cesty by mali ľudia ihneď vyhľadať lekára a informovať ho o pobyte v malarickej oblasti. "Túto informáciu je potrebné poskytnúť aj niekoľko mesiacov po návrate. Inkubačný čas malárie je približne jeden týždeň až niekoľko mesiacov," upozornili.



Dôležité je tiež vyhnúť sa v malarickej oblasti bodnutiu komárom. Odborníci odporúčajú obmedziť pobyt vonku v čase od západu do východu slnka, nosiť svetlý odev nepriliehajúci k telu, dlhé rukávy a nohavice či dôkladne sa chrániť účinným repelentom. V miestnostiach radia zaopatriť okná i dvere sieťami a lôžko impregnovanou moskytiérou. Dôležité je tiež miestnosť pravidelne vystriekať insekticídnym sprejom a používať elektrický odparovač insekticídneho prostriedku. Je tiež podľa nich lepšie nepoužívať voňavé mydlá, parfumy, pleťové prípravky, pretože vôňa láka komáre.