Prvý prípad ochorenia COVID-19 v SR potvrdili pred dvomi rokmi

Bratislava 6. marca (TASR) - Pred dvoma rokmi na Slovensku potvrdili prvý prípad ochorenia COVID-19. Hlavný hygienik SR Ján Mikas pripomína, že síce sa aktuálne Slovensko nachádza v ustupujúcej vlne variantu omikron a situácia sa zlepšuje, je však potrebné dodržiavať zásady osobnej ochrany. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



"Pandemická únava, zlepšujúca sa situácia aj nové hrozby podnecujú k strate opatrnosti. Je však nesmierne dôležité napomôcť pozitívnemu trendu dodržiavaním zásad osobnej ochrany: dôsledné dodržiavanie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, dôkladná hygiena rúk či dodržiavanie odstupov od cudzích ľudí," uviedol Mikas.



Upozornil, že napriek priaznivému trendu situácia stále nie je dobrá. "Počet nových prípadov denne prekračuje 10.000. Podiel pozitivity na vykonaných testoch je stále okolo 50 percent, to znamená, že počet prípadov je v skutočnosti vyšší, než stačia zachytiť testy," skonštatoval.



Prvý laboratórne potvrdený prípad ochorenia COVID-19 bol na Slovensku zaznamenaný 6. marca 2020. "O deň neskôr sa potvrdil pozitívny výsledok aj u jeho blízkych kontaktov," uviedla Račková.



Od 10. marca začali na Slovensku platiť prvé celoplošné opatrenia. Týkali sa režimu na hraniciach a zákazu hromadných podujatí či návštev zdravotníckych zariadení. Deň na to, 11. marca, označila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ochorenie COVID-19 oficiálne za globálnu pandémiu. "Hlavný hygienik SR Ján Mikas dal v tento deň návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR. Vláda schválila mimoriadnu situáciu dňa 12. marca 2020. Mimoriadna situácia trvá dodnes," spresnila hovorkyňa.



V auguste až septembri 2020 začal narastať počet prípadov, čo podľa ÚVZ predznamenalo začiatok druhej vlny COVID-19 na Slovensku. S očkovaním proti ochoreniu sa začalo 26. decembra 2020.



V júni 2021 na Slovensku sekvenovaním potvrdili výskyt variantu delta. V decembri 2021 sa začal v krajine šíriť variant omikron.