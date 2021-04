ÚVZ: Predlžuje sa dĺžka výnimky po prekonaní ochorenia COVID-19

Bratislava 16. apríla (TASR) - Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní ochorenia COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá od 19. apríla upravuje vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.



Rozširujú sa aj možnosti vstupu do prevádzok pre zaočkovaných proti novému koronavírusu bez potreby negatívneho testu na ochorenie. Nebudú ho potrebovať osoby po druhej dávke mRNA vakcíny, keď od zaočkovania uplynulo viac ako 14 dní. Tiež osoby po druhej dávke vektorovej vakcíny, keď od zaočkovania uplynuli viac ako štyri týždne.



Výnimka bude platiť aj pre osoby po prvej dávke vakcíny, ak od jej aplikácie uplynulo minimálne 14 dní a bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. "Uvedené (všetky tri vymenované možnosti) platí pre vstup do prevádzok aj pre vstup zamestnancov do priestorov zamestnávateľa," spresnila pre TASR hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Vyhláška ďalej reflektuje na uznesenie vlády SR zavedením výnimky pre vstup do zariadení za účelom účasti na bohoslužbe a individuálnej duchovnej starostlivosti. "Návšteva týchto zariadení nie je podmienená preukazovaním sa negatívnym výsledkom testu," doplnila s tým, že ostatné ustanovenia vo vyhláške zostávajú v platnosti v doterajšom znení.