Prehltnutie siníc môže vyvolať aj črevné problémy či kŕče

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) - Prehltnutie väčšieho množstvo siníc môže vyvolať črevné problémy, kŕče či nevoľnosť. U detí môžu sinice vyvolať aj dýchacie problémy, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR." ozrejmil. Zvýšený výskyt je podľa neho najmä po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom počasí. Úrad zdôraznil, že premnoženie siníc znamená väčšie zdravotné riziko ako riasy.Premnoženie siníc je podľa neho často viditeľné voľným okom. Tvoria vločky alebo zhluky kolónií, ktoré sú rozptýlené vo vodnom stĺpci alebo nahromadené na vodnej hladine vo forme pokrytia alebo viditeľnej kaše - vodného kvetu. Ten je najčastejšie zelenej či modrej farby.Zuzana Valovičová z odboru hygieny životného prostredia ÚVZ apeluje, aby ľudia do takejto vody nevstupovali. "," upozornila.Odlíšiť sinice a riasy pomôže podľa úradu orientačný rýchlotest. Má sa pri ňom nabrať voda do priesvitnej nádoby a následne nechať na svetle postáť 15 až 20 minút. "" vysvetlil.Pripomenul, že sa nemá vstupovať ani do vody, ktorej farba či zápach pôsobí odpudivo. Treba si tiež všímať aj okolie. "" ozrejmila Valovičová.Úrad zdôraznil, že na lokality s výskytom siníc priebežne upozorňuje. "" dodal.