ÚVZ: Premyslený nákupný zoznam skráti čas strávený v obchode

Bratislava 26. septembra (TASR) - Pri nákupe potravín a návšteve obchodu je vhodné do predajne vstupovať s premysleným nákupným zoznamom. Ten pomôže stráviť v priestore s inými ľuďmi čo najmenej času. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. ÚVZ vydal preto súbor postupov, ktoré pomôžu znížiť riziko infekcie v každodenných situáciách.



"Snažte sa vyhýbať špičke a nakupujte najmä v čase, kedy sa v predajniach zvykne pohybovať menej ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín, ak je v danom okrese v platnosti," spresnila Račková. Ak je v okrese vyhradený čas nákupov pre seniorov nad 65 rokov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ÚVZ im odporúča, aby ho v záujme ochrany svojho zdravia aj využili.



S personálom a inými zákazníkmi je vhodné komunikovať iba v nevyhnutnom rozsahu. "Noste správne nasadené rúško alebo respirátor, prekryté majte ústa aj nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte rukavice," pripomenula Račková. Zabúdať netreba ani na rešpektovanie pokynov zamestnancov predajne.



ÚVZ neodporúča narúšať osobný priestor iných ľudí pri regáloch a pri pokladni. "Ak je v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar neskôr. Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý plánujete kúpiť," vymenovala Račková.



Ak je to možné, zákazníci by mali v predajni využívať samoobslužné skenery a uprednostňovať bezkontaktnú platbu. "Ak budete nútení využiť toaletu v nákupnom centre, snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezinfikujte ruky," dodala Račková.