Zamestnávateľ bude môcť žiadať doklad o negatívnom teste

Bratislava 6. novembra (TASR) – Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia budú môcť od pondelka od 5:00 žiadať od osôb doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Bez negatívneho testu nebude možné vstúpiť do prevádzky či zamestnania. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.



V tzv. červených okresoch, kde sa cez víkend uskutoční druhé kolo testovania, bude potrebný na vstup do zariadenia či zamestnania negatívny PCR test či antigénový test z celoplošného testovania. Tieto testy majú byť z testovacieho víkendu či z testovania v týždni 9. až 15. novembra.



Negatívnym testom sa musia preukázať aj osoby z tzv. zelených okresoch, teda v tých, kde sa druhé kolo neuskutoční. Títo ľudia potrebujú test z celoplošného testovania alebo negatívny PCR test z obdobia od 29. októbra do 8. novembra.



V oboch typoch okresov sa možno preukázať pri vstupe do zariadenia či zamestnania negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom z obdobia 9. novembra až 15. novembra.



Výnimka má platiť pre osoby, ktoré sa nemusia zúčastniť na celoplošnom testovaní. Ide napríklad o deti do desiatich rokov, autistov, onkologických pacientov alebo pacientov, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. V ich prípade bude potrebné potvrdenie od lekára. Ďalšie výnimky sú definované vo Vestníku vlády SR. Ak sa na ľudí bude vzťahovať výnimka, majú sa ňou vedieť preukázať.



Na Slovensku platí zákaz vychádzania s výnimkou v čase medzi 1:00 až 5:00.