ÚVZ: Prevádzkovatelia budú môcť požadovať doklad o negatívnom teste

Bratislava 30. októbra (TASR) - Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia budú môcť od 2. novembra od 5.00 h požadovať od osôb doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Ak sa osoba nebude vedieť preukázať príslušným dokladom, prevádzkovateľ a zamestnávateľ jej musí vstup zakázať. TASR o tom v piatok informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Vstup bude povolený osobám, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom vykonaným od 29. októbra. Tiež osobám, ktoré mali negatívny výsledok antigénového testu v rámci celoplošného testovania.



Výnimka bude platiť pre osoby, ktoré sa nemusia zúčastniť celoplošného testovania. Na testovaní sa nemusia zúčastniť napríklad deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. V ich prípade bude potrebné potvrdenie od lekára.



Nové pravidlá majú podľa vyhlášky platiť do 9. novembra do 1.00 h.