Slovensko zasiahli búrky. Ako sa chrániť a správať bezpečne?

Bratislava 7. júla (TASR) - Pri búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených lokalitách vodných plôch a ich blízkom okolí. Dôležité je nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



Pri búrkach by tiež ľudia mali zamedziť kontaktu s vodivými predmetmi. „Kovové predmety, turistické palice či dáždnik dajte čo najďalej od seba,“ podotkol ÚVZ. Preventívne odporučil tiež vypnúť elektronické zariadenia, akými sú mobil, rádio alebo televízor.



Počas turistiky by mali ľudia vyhľadať a prečkať búrku napríklad v chate, útulni alebo pod prístreškom, ktorý nevyčnieva nad okolitý terén. „Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny,“ ozrejmil úrad.



Pri ústupe pred búrkou odborníci odporučili robiť menšie kroky a ruky držať pri sebe. „Ak sa pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov,“ dodali.



Na väčšine územia Slovenska treba v pondelok počítať s búrkami. Silnejšie sa očakávajú najmä na východnom Slovensku. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého a druhého stupňa.