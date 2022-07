Cestovať sa dá aj počas pandémie: Čo radia odborníci?

Bratislava 9. júla (TASR) - Pri cestovaní sa dôrazne odporúča dodržiavať štandardné preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Nemalo by sa zabúdať na dodržiavanie respiračnej etikety, fyzického odstupu či dôslednej hygieny rúk. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Oboznámte sa s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii či v tranzitných krajinách a prispôsobte tomu svoje správanie počas pobytu, pripravte si potrebné potvrdenia a vyplňte formuláre, ak sú vyžadované, a vopred si premyslite, ako budete postupovať v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID-19 počas pobytu v zahraničí," priblížil.



Nezaočkovaným odporučil, aby očkovanie absolvovali v dostatočnom predstihu pred cestou. "Významne tým znížite riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie v zahraničí či po návrate domov," skonštatoval úrad. Zdôraznil, aby ľudia s príznakmi ochorenia či osoby, ktoré čakajú na výsledky testovania alebo boli v úzkom kontakte s infikovanými, cestovanie zvážili.



Tí, ktorí príznaky ochorenia COVID-19 zaznamenali počas cesty alebo po ceste domov, by sa podľa neho mali izolovať a informovať o tom svojho lekára. "Dostupné sú domáce samotesty, lekár môže v rámci diagnostiky ochorenia odporučiť pacienta aj na PCR testovanie," ozrejmil ÚVZ.



Otestovať sa po návrate z dovolenky je podľa neho vhodné aj preventívne. "V prípade pozitívneho výsledku testu je potrebné riadiť sa platnou vyhláškou," pripomenul. Ľuďom zároveň odporučil vyhýbať sa stretnutiu so zraniteľnými skupinami obyvateľstva tri až päť dní po návrate.



Pred zahraničnou cestou je podľa úradu tiež vhodné skontrolovať odporúčania pre návštevníkov daného štátu. Na dovolenke si zase treba dávať pozor na infekčné choroby, alergie, úrazy, telesnú záťaž či hmyz.