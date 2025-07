Začína sa grilovacia sezóna. Na toto si však dajte pozor

Bratislava 6. júla (TASR) - Pri grilovaní na záhrade či v prírode treba zvýšiť hygienickú bezpečnosť. Ľudia by mali dbať na čistotu rúk, náradia, náčinia, utierok a ochranu pred muchami a ďalším hmyzom. Opatrný treba byť aj pri rozmrazovaní mäsa. Apeloval na to vedúci odboru hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Marek Slávik. Pri zlej manipulácii s mäsom môže podľa jeho slov dôjsť ku kontaminácii, čo pre ľudí predstavuje zdravotné riziko.



„Zmrazené mäso nechajte bezpečne rozmraziť. Napríklad v chladničke, avšak nikdy nie voľne pri vonkajšej teplote alebo v teplej vode, pretože hrozí mikrobiologické riziko. Ak by ste použili na grilovanie zmrazené mäso, môže sa stať, že v strede bude surové a na povrchu spálené,“ priblížil.



Odborník odporučil pred grilovaním nakrájať mäso na tenšie plátky či menšie kúsky a predpripraviť ich naklepaním. „Skrátite tak čas grilovania a mäso sa prepečie rýchlejšie v strede. Mäso grilujte pri miernejšej teplote a pravidelne ho obracajte. Bude menej spálené na povrchu, avšak prepečené aj v strednej časti,“ doplnil.



Ľuďom poradil, aby používali hliníkovú fóliu alebo tácku na pečenie. „Zabránite odkvapkávaniu šťavy a tuku do pahreby, čím znížite tvorbu nebezpečných látok uvoľňovaných spaľovaním tukov,“ ozrejmil. Zdôraznil, že používať treba len drevené uhlie alebo brikety na grilovanie. „Nikdy nepoužívajte napríklad drevo natreté farbou, pretože vzniká nebezpečenstvo uvoľňovania chemických rakovinotvorných látok,“ podotkol.



Slávik zároveň apeloval na ľudí, aby počas grilovania oddeľovali surové potraviny a tepelne upravené pokrmy. „Aby ste zabránili krížovej kontaminácii,“ povedal. Odporučil čo najrýchlejšiu konzumáciu pokrmu po príprave. „Nenechávajte ho stáť pri vonkajšej teplote,“ dodal.