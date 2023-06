Odborník: Pri kúpaní sa treba dbať na bezpečnosť

Bratislava 21. júna (TASR) - Pri kúpaní sa treba dbať na bezpečnosť. Je potrebné dodržiavať zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov aj výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných plôch. Upozornil na to Darko Babjak z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Pri kúpaní vo vodných plochách sa podľa jeho slov nemá vstupovať do neznámej stojatej či tečúcej vody. "Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo, nepreceňujte svoje schopnosti a sily," povedal. Upozornil tiež rodičov, aby deti nenechávali bez dozoru dospelej osoby.



Odborník tiež apeluje na ľudí, aby navštevovali oficiálne prevádzkované kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva. "Pred ich návštevou sa informujte o ich aktuálnom stave," odporučil.



Do vody, ktorá pôsobí na základe senzorických vlastností odpudivo, by ľudia podľa Babjaka nemali vstupovať. "Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nedovoľte ani deťom či zvieratám hrať sa s vysušeným vodným kvetom, ktorý vzniká po poklese hladín v zátokách a na brehu vodných plôch. Nevstupujte do vody, v ktorej je nahromadený odpad. Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo iné zvieratá," vyhlásil.



Kúpanie a pobyt na kúpaliskách je podľa jeho slov určený pre zdravých ľudí s neporušenou pokožkou. "Ak je pokožka poškodená, môže byť vstupnou cestou infekcie," podotkol. Treba si podľa neho všímať okolie, vrátane výskytu príznakov ochorenia u ostatných. "Držte si odstup od ľudí s príznakmi respiračného ochorenia alebo s podozrivou vyrážkou na tele," zdôraznil.