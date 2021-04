ÚVZ: Pri prevzatí a vrátení kníh do knižníc je potrebné umyť si ruky

Bratislava 5. apríla (TASR) - Pred prevzatím a vrátením kníh do knižnice je potrebné si umyť alebo dezinfikovať ruky. Počas návštevy knižnice je nutné mať po celý čas riadne nasadený respirátor. Pripomenula to Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



ÚVZ odporúča uprednostňovať digitalizované tituly pred tlačovinami. „Vždy, keď je to možné, využite online rezervácie titulov a do knižnice si ich príďte už len vyzdvihnúť,“ spresnila Račková.



Podľa ÚVZ by sa mali členovia knižnice snažiť minimalizovať kontakt s personálom alebo inými návštevníkmi knižnice, napríklad vďaka výdaju objednaných kníh cez „okienko“, alebo využiť boxy na vrátenie kníh.