Návrat z Česka: Kto musí ísť do izolácie a kto má výnimku?

Bratislava 17. septembra (TASR) – Na hraniciach s Českou republikou bude od piatka 18. septembra od 9.00 h platiť režim červených krajín EÚ, existuje však viacero výnimiek z izolácie a predloženia negatívneho RT-PCR testu. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



Výnimky platia pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré v Českej republike pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, sú vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v poľnohospodárstve alebo potravinárstve. Taktiež ide o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré sa v Českej republike uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole alebo ich navštevujú. Pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napríklad potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy). Výnimka sa podľa Račkovej vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie. Výnimka platí aj pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike, ktorí smerujú na Slovensko z toho istého dôvodu.



„To isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú na tréningoch ako riadni členovia športového klubu v Českej republike,“ priblížila Račková. Pri vstupe na územie SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube, výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie. Výnimka platí aj pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území Českej republiky do vzdialenosti desiatich kilometrov od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom. Ďalšou výnimkou sú aj osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii, ktoré v rámci toho vstupujú na územie SR z Českej republiky alebo sa na územie SR vracajú z ČR. Rovnako musia predložiť nejaké potvrdenie.



Výnimkami z povinnej izolácie sú tiež pendleri a Slováci žijúci do 30 kilometrov od hraníc, pracovníci v dopravných službách, zamestnanci pohrebných služieb, ľudia prichádzajúci na Slovensko za liečbou, zamestnanci pracujúci v energetike a priemysle či rodič, ktorý má striedavú starostlivosť o dieťa. „Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR majú výnimku aj osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedli hygienici.