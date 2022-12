ODBORNÍCI: Pri príprave sviatočných jedál sa odporúča menej soliť

Bratislava 22. decembra (TASR) - Pri príprave sviatočných jedál treba menej soliť. Odporúčané množstvo je najviac päť gramov soli v strave. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Soľ možno podľa nich nahradiť bylinkami, sušenou zeleninou alebo koreninami.



"Do koláčov používajte menej tuku a cukru, pri príprave omáčok, koláčov a iných múčnych jedál uprednostnite namiesto bielej radšej celozrnnú alebo grahamovú múku. Majonézu skúste v receptoch nahradiť bielym jogurtom," uviedli.



Odborníci tiež odporučili, aby ľudia nezapíjali sladký koláč sladeným nápojom, ale nesladenou kávou, čajom alebo čistou vodou. "Ak už recept obsahuje suroviny, ktoré už v sebe majú cukor, napríklad piškóty, jablká alebo čokoládová poleva, znížte množstvo pridaného cukru v recepte," doplnili.



Je podľa nich dôležité vybrať si typické vianočné pokrmy, ktoré telu prospievajú. Ide napríklad o med, cesnak, jablká či kyslú kapustu. Z vianočných jedál odporúčajú tiež ryby, ktorých mäso je podľa nich nízkoenergetické a ich bielkoviny sú biologicky plnohodnotné. "Ryby sú zdrojom ďalších prospešných živín, napríklad omega-3 polynenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom (EPA a DHA), vitamínov (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E) a minerálnych látok," ozrejmili.



Odborníci namiesto vyprážania odporúčajú dusenie, pri ktorom sa umocnia výživové hodnoty rybieho mäsa. "Počas vyprážania potravín sa pri vysokých teplotách tvorí chemická látka - akrylamid. Konzumovanie potravín s akrylamidom potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny," vysvetlili. Riziko podľa nich možno znížiť správnym skladovaním surovín, ale i zmenou postupov pri tepelnej príprave pokrmov. "Jednou z najdôležitejších zásad je vyprážať potraviny nie do hneda, ale do zlatista," dodali.