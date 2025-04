ÚVZ pripomína: Nezabúdajte cez sviatky na vyváženú stravu a pohyb

Bratislava 20. apríla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, že počas veľkonočných sviatkov netreba zabúdať na vyváženú stravu a dostatok pohybu. Dáva tiež do pozornosti viaceré tipy, ako prežiť sviatky zdravšie. Informoval o tom na sociálnej sieti.



Poukázal na to, že namiesto zákuskov možno pripraviť ovocné šaláty napríklad v kombinácii s odtučneným tvarohom, jogurtom či syrom. Pri pečení radí využiť špaldovú alebo celozrnnú múku a namiesto cukru použiť med či sušené ovocie.



Vyprážané jedlá odporúčajú odborníci nahradiť pečenými alebo dusenými. Okrem rýb je podľa nich lepšie dať prednosť bielym druhom mäsa. Zabúdať podľa ÚVZ netreba ani na zeleninu. V prípade zemiakového šalátu radí použiť namiesto majonézy biely jogurt. „Skúste menej soliť. Odborníci odporúčajú prijať v strave denne maximálne päť gramov soli, čo je približne jedna čajová lyžička,“ doplnil úrad.



Apeluje tiež na to, ustrážiť množstvo alkoholu. „Pridáva prázdne kalórie a zvyšuje chuť na nezdravé jedlá,“ vysvetlil ÚVZ. Netreba podľa neho zabúdať ani na pohyb. „Prechádzka s blízkymi je ideálny spôsob, ako spojiť zdravie s blízkosťou,“ poznamenal.