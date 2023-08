Odborníci: Príprava dieťaťa na školu je dôležitá pri lepšej adaptácii

Bratislava 28. augusta (TASR) - Správna príprava dieťaťa na školský rok hrá dôležitú úlohu pri rýchlejšej adaptácii na nový režim a osvojenie si povinností. Po letných prázdninách to totiž môže byť pre deti náročné. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Pripravenosť dieťaťa na školský režim by mala byť postupná a podporujúca, zdôrazňuje zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade. Rodičia by podľa nej mali využívať spoločné rozhovory, aby dieťa pochopilo, čo ho v škole čaká. Dôležité je tiež pripraviť dieťa na to, že ako školák nesie zodpovednosť a je povinné do školy chodiť.



Okrem toho pri príprave na školu je potrebné venovať pozornosť aj zdraviu detí. Ak zaznamenajú rodičia akékoľvek zmeny týkajúce sa zraku, ako napríklad žmúrenie, problémy so zaostrením či iné problémy s videním, mali by absolvovať prehliadku u očného lekára. "V prípade, že dieťa trpí dioptrickou chybou, neliečenou tupozrakosťou alebo škúlením, je to pre neho hendikep. Čím skôr lekár chybu zraku zistí, tým je vyššia šanca na úspešné liečenie. Dieťa s očnou chybou musí vynaložiť veľa úsilia na to, aby vôbec videlo, rýchlejšie sa unaví, môže trpieť bolesťami hlavy a nedokáže sa sústrediť," uviedla Hamade.



Aby sa dieťa čo najlepšie prispôsobilo novému školskému režimu, dôležitý je aj pravidelný režim a dobre organizovaný prístup k školským povinnostiam. Hamade odporúča vytvárať u dieťaťa zvyky vrátane pravidelného vstávania a spánku. Rodičia by mali tiež stanoviť čas na učenie, ideálne po jedno- až dvojhodinovom oddychu po návrate zo školy.



Ako dodala, príprava na školu by mala zahŕňať nielen plnenie školských úloh, ale aj rozvoj samostatnosti. Je dôležité naučiť deti organizovať veci súvisiace so školou, ako napríklad upratanie v taške, kontrola ostrosti farbičiek a ceruziek či príprava na ďalší deň. "Zo začiatku by malo ísť o spoločné činnosti, ktorých cieľom je dieťa naučiť, aby svoje povinnosti časom zvládalo samo," priblížila Hamade.