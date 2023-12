ÚVZ radí, ako vyhodnotiť dodržiavanie hygieny na vianočných trhoch

Bratislava 18. decembra (TASR) - Dodržiavanie hygienického štandardu v stánkoch na vianočných trhoch môže zákazník vyhodnotiť podľa čistoty pracovných dosiek, kuchynských pomôcok a čistoty pracovného odevu zamestnancov. Vyplýva to z odporúčaní odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Ľudia by si tiež mali všímať, či zamestnanci dodržiavajú základné hygienické zásady, napríklad či nechytajú polotovary, potraviny či hotové pokrmy holými rukami. Pri manipulácii s jedlom by zamestnanci mali mať jednorazové rukavice a pokrývku hlavy.



Chladené potraviny a používané polotovary podľa odborníkov nesmú byť uložené voľne, patria do chladiacich zariadení. "Vystavované nebalené pokrmy a potraviny v stánkoch musia byť vhodne chránené pred kontamináciou z okolitého prostredia, prikryté aspoň ochrannou fóliou," upozornili hygienici.



Zároveň pripomenuli, že regionálne úrady verejného zdravotníctva ako obvykle vykonávajú na vianočných trhoch celoslovenské kontroly.