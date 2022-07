CHYSTÁTE SA NA DOVOLENKU? Odborníci radia, na čo netreba zabudnúť

Bratislava 4. júla (TASR) - Pred dovolenkou je dobré informovať sa o prípadných rizikách či odporúčaniach v danej krajine. Netreba zabúdať ani na cestovnú lekárničku so základnými liekmi. Jej obsah závisí od destinácie, dĺžky pobytu a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Pred zahraničnou cestou je vhodné si skontrolovať odporúčania pre návštevníkov daného štátu, a to najmä z dôvodu, že vstup do krajiny môže byť podmienený očkovaním proti niektorému z infekčných ochorení s regionálnym výskytom," vysvetlili odborníci.



Poradiť sa možno aj s lekárom, ktorý môže poskytnúť informácie predovšetkým o povinných alebo odporúčaných očkovaniach, prevencii niektorých ochorení či prípadných rizikách spojených s cestou. "Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár odošle cestujúceho na niektoré zo špecializovaných pracovísk, ktoré mu poskytnú informácie o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii vrátane ochrany pred maláriou a zabezpečia potrebné očkovania," spresnil úrad.



Cestovateľská lekárnička by mala podľa ÚVZ obsahovať lieky, ktoré cestujúci bežne používa, tiež lieky proti horúčke, bolestiam, hnačke, zápche a nevoľnosti pri tzv. chorobe pohybu. Zabaliť treba aj kvapky do nosa, očí a uší, lieky proti alergickým reakciám (antihistaminiká), ako aj krém po uštipnutí hmyzom. Okrem toho sa zíde aj repelent, dezinfekčný prostriedok, pohotovostné obväzy, náplasti, tiež pinzeta a nožničky.



Hygienici radia pribaliť si aj náplasť alebo krém proti oparu, rehydratačný roztok, lieky proti plesňovej infekcii nôh, prípadne lieky na ochranu proti malárii. "Bezpodmienečne je potrebné splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať indikácie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky, interakcie s inými liekmi. Lekárnička musí byť v suchu, chlade a tme, aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu," varuje ÚVZ.