ÚVZ radí vyhnúť sa počas sviatkov tlaku a využiť ich na načerpanie síl

Bratislava 18. apríla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR radí vyhnúť sa počas Veľkej noci tlaku z "dokonalých sviatkov". Voľné dni odporúča využiť na načerpanie síl napríklad v prírode, stretnutím s blízkymi či časom pre seba. Vyplýva to z odporúčaní, ktoré TASR poskytol odbor komunikácie ÚVZ.



„Ako si čas počas sviatkov naplníte, závisí len od vás. Môžete sa stretnúť s blízkymi, vyraziť do prírody alebo byť v tichu a nájsť si chvíľu len pre seba na načerpanie síl. Doprajte si kvalitný spánok, ktorý je základom psychickej pohody. Nezabúdajte na vyváženú stravu a dostatok pohybu na čerstvom vzduchu,“ uviedol úrad.



Radí využiť voľný čas na utuženie vzťahov s blízkymi. Namiesto stretnutia v interiéri je podľa neho dobré naplánovať si stretnutie na čerstvom vzduchu. „Je to zdravé, príjemné, s množstvom výhod,“ skonštatoval ÚVZ. Poukázal na to, že napríklad prechádzku si užijú mladí i starší a možno pri nej zvoliť akékoľvek miesto či náročnosť. „Môže to byť krátka chôdza po parku, pokojná prechádzka s rodinou alebo aj náročnejší výlet s priateľmi, ktorí radi športujú,“ skonštatoval.



Okrem toho podotkol, že ľudia sa často von cítia uvoľnenejšie a otvorenejšie, čo môže viesť k lepším a prirodzenejším rozhovorom. Pripomína tiež že chôdza pomáha zlepšiť náladu, znižuje stres a podporuje celkové zdravie. „Trávením času vonku si tiež viac uvedomujeme krásu prírody a dôležitosť jej ochrany,“ doplnil ÚVZ.