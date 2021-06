ÚVZ: Teplota v interiéri je dôležitá v prítomnosti detí či seniorov

Bratislava 20. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča udržiavať v interiéri teplotu pod 32 stupňov Celzia počas dňa, v noci by izbová teplota nemala prekročiť 24 stupňov Celzia. Regulácia teploty je obzvlášť dôležitá v prítomnosti detí, seniorov nad 65 rokov a chronicky chorých. Pripomenula to Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Domovy a pracoviská zabezpečte pred prehrievaním, napríklad pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná tienením - žalúziami alebo roletami. Odpojte čo najviac elektrických zariadení, ktorých používanie nie je v tom čase nevyhnutné. Zo zariadení totiž môže sálať teplo a môže tak dochádzať k zohrievaniu vzduchu v interiéri. Ak je to možné, vypnite umelé osvetlenie v domácnosti alebo na pracovisku,“ radí Milada Eštóková, vedúca Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ.



Najvhodnejším a najprirodzenejším spôsobom na zvýšenie prúdenia vzduchu v izbe je vetranie. ÚVZ odporúča vetrať priestory v nočných alebo v skorých ranných hodinách. "Ak sa rozhodnete používať ventilátory, je potrebné ich umiestniť a nasmerovať mimo prítomných osôb. Prúd vzduchu dlhší čas nasmerovaný do tváre prispieva k zápalom očí, uší, dutín, k bolestiam zubov a ďalším zdravotným problémom," pripomenula Račková.



Pri použití klimatizácie je nutné pozatvárať dvere a okná. Nevyhnutné je tiež klimatizáciu pravidelne čistiť a dezinfikovať. "Nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy aj v aute, najmä pri dlhších cestách. Klimatizáciu v aute odporúčame časovo regulovať, na 10 až 15 minút za hodinu. Prúd chladného vzduchu smerujte tak, aby nefúkal priamo na posádku - najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám. Aj v aute platí ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri päť až sedem stupňov Celzia, dodržte ho aj v najväčších horúčavách. Ak z auta často vystupujete a nastupujete, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší,“ podotkla Eštóková.