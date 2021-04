ÚVZ: Respirátor nie je povinný pre deti do ukončenia prvého stupňa ZŠ

Bratislava 11. apríla (TASR) - Materské školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ) budú od pondelka 12. apríla plošne otvorené pre deti všetkých rodičov. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková pre TASR uviedla, že nosenie respirátora nie je povinné pre deti do ukončenia prvého stupňa ZŠ a v interiéri môžu nosiť aj rúško.



Žiaci druhého stupňa, študenti a dospelí zamestnanci školy musia mať v interiéri školy nasadený respirátor. Takisto ho v interiéri školy musia mať aj návštevníci školy.



Od pondelka sa môžu takisto vrátiť plošne do materských škôl aj všetky deti. Hovorkyňa ÚVZ SR pripomenula, že nosenie rúšok a respirátorov nie je povinné pre deti do šesť rokov a ani pre deti v materských školách či v iných obdobných zariadeniach pre deti. "Dôrazne však odporúčame, aby deti od troch do šiestich rokov mali v interiéri verejných budov, ako aj v prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté horné dýchacie cesty," dodala Račková.



Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú od pondelka otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga.



Ministerstvo školstva v pondelok oznámi informácie v súvislosti s otváraním škôl, ale i to, ako budú fungovať v nasledujúcom období.