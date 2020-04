Riziko kontaminácie pitnej vody koronavírusom je nízke, uvádza ÚVZ

Bratislava 13. apríla (TASR) - Riziko kontaminácie pitnej vody a prenosu nového koronavírusu do nej je nízke. Uvádza to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webovej stránke.



"Na základe stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie, skúseností z epidémií v posledných rokoch, ako i vzhľadom na spôsob zásobovania pitnou vodou na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov," hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas. Dodáva, že nie je potrebné ani pristupovať k osobitným opatreniam, napríklad k zvýšeniu dezinfekcie pitnej vody.



Mikas ubezpečuje, že postupy, ktoré sú pri zásobovaní pitnou vodou používané v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú dostatočné aj na likvidáciu nového koronavírusu. Kontaminácia pitnej vody je podľa Mikasa vzhľadom na preukázaný prenos kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.







ÚVZ odporúča ľuďom, ktorí majú vlastné studne a došlo k zmenám pri ich využívaní, aby vodu prevarili alebo upravili inými rôznymi účinnými technológiami.



Pre bezpečné používanie vody Mikas radí, aby si každý člen v domácnosti napúšťal vodu sám, nádoby na pitie by si taktiež nemali členovia domácnosti podávať medzi sebou. Pitná voda by sa nemala skladovať. V prípade krátkodobého skladovania sa nádoby prikryjú, podotkol Mikas.