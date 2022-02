ÚVZ ruší povinnú karanténu občanom susedných štátov ohrozených vojnou

Bratislava 15. februára (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od stredy (16. 2.) ruší povinnú karanténu po vstupe na Slovensko osobám zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho či medzinárodného ozbrojeného konfliktu. Tieto osoby nie sú ani povinné registrovať sa cez systém eHranica. ÚVZ tak reaguje na aktuálne dianie na Ukrajine. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.



Povinná karanténa a registrácia v systéme eHranica sa rovnako od stredy nebudú vzťahovať na osoby, ktoré vstúpia na Slovensko zo susedného štátu z obavy pred vnútroštátnym alebo medzinárodným ozbrojeným konfliktom a ďalej cestujú do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi. "Tieto osoby však musia územie Slovenska opustiť do 72 hodín od vstupu naň," spresnila Račková.



Osoby, ktoré vstúpili na Slovensko zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu, budú oprávnené opustiť miesto izolácie či karantény na čas nevyhnutný s opustením Slovenska. Znamená to napríklad, že ak takáto osoba v rámci OTP režimu v hoteli bude mať pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, môže v rámci päťdňovej izolácie opustiť Slovensko.



"Medzi osoby v osobitnom režime budú zaradené osoby pôsobiace v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu s potravinami," uviedla hovorkyňa ÚVZ. Súvisí to podľa hygienikov s personálnymi výpadkami na pracoviskách v dôsledku koronavírusového variantu omikron.



ÚVZ deklaruje, že novelizácia vyhlášok je primárne reakciou na aktuálnu napätú situáciu na Ukrajine. Zmeny boli podľa hygienikov prerokované s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a konzíliom odborníkov.