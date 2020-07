OD SOBOTY platia nové PRAVIDLÁ pri nosení rúšok na Slovensku

Bratislava 3. júla (TASR) – Rúška nebudú musieť nosiť už ani osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a ľudia s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by ich nosenie mohlo viesť k zhoršeniu stavu. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, o ktorom TASR informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu úradu.



Zmeny platia od soboty 4. júla od 6.00 h.



Ostatné pravidlá nosenia rúšok sa nemenia. Naďalej platí, že až do odvolania je potrebné nosiť rúška, alebo mať inak prekryté horné dýchacie cesty v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.



Úrad verejného zdravotníctva SR pripomenul, že ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. "Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii," dodal Úrad verejného zdravotníctva SR.