RÚVZ sa darí dohľadávať kontakty osôb s novým koronavírusom

Bratislava 22. mája (TASR) - Zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v súčasnosti v rámci epidemiologického vyšetrovania stíhajú dohľadávať kontakty osôb s novým koronavírusom. Ako pre TASR povedala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková, protiepidemické opatrenia zabezpečujú vo všetkých ohniskách a kontinuálne vo všetkých okresoch na Slovensku.



„V rámci epidemiologického vyšetrovania vykonávajú vyhľadávanie kontaktov osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 zamestnanci RÚVZ. Počet vojakov na RÚVZ postupne klesá v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie (zlepšuje sa), ale sú ešte prítomní na jednotlivých regionálnych úradoch podľa potreby,“ povedala.



Ku koncu apríla, teda v čase, keď sa epidemiologická situácia už určitý čas zlepšovala, bolo podľa jej slov do epidemiologického vyšetrovania stabilne zapojených približne 350 ľudí vrátane vojakov a dobrovoľníkov. Podľa potreby sa do dohľadávania kontaktov zapájajú aj iní odborní pracovníci RÚVZ.



Priblížila, že od minulého roka majú stanovený tzv. systém trojičiek regionálnych úradov. Ten spočíva v tom, že regionálnemu úradu, ktorý je v regióne pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu vyťažený, prídu na pomoc pracovníci z iných dvoch stanovených úradov, ktoré majú vo svojich územných obvodoch lepšiu situáciu. „Vieme flexibilne reagovať na vývoj epidemiologickej situácie. Počet ľudí, ktorí sa podieľajú na trasovaní kontaktov, vieme operatívne zvýšiť alebo znížiť,“ uviedla.



Regionálne úrady dohľadávajú kontakty od marca minulého roka. Medzi prvou a druhou vlnou počas letných mesiacov sa im darilo zachytávať nielen sekundárne, ale aj terciárne kontakty a ohraničovať ohniská. „Po lete sa začala situácia pozvoľne zhoršovať, jeseň sme však napriek tomu zvládali bez kritických počtov a síce sa ochorenie postupne rozširovalo, v rámci populácie sme to držali pod kontrolou, hoci sme boli enormne vyťažení. Situácia sa výraznejšie zhoršila koncom roka 2020, kde sa výrazne zvýšila dynamika ochorenia, aj pre nové mutácie,“ vysvetlila hovorkyňa.



Operatívne preto zvyšovali počet ľudí dohľadávajúcich kontakty. Aj po výskyte infekčnejšej britskej mutácie a komunitného šírenia ochorenia sa tak stále veľmi solídne darilo dohľadávať kontakty. Hoci to pre vysoký počet prípadov nebolo podľa Račkovej stopercentné, stále sa kontakty z podstatnej časti vytrasovali. Pomohlo im aj samodohľadávanie kontaktov zo strany pozitívne testovaných.



Súbežne sa realizovalo aj dohľadávanie zo strany RÚVZ. „Samodohľadávanie nenahradzovalo ich činnosť. Dohľadávanie kontaktov zo strany odborníkov je totiž veľmi potrebné, napríklad na vyhodnocovanie údajov o ohniskách nákazy, mobilite obyvateľov a dynamike ochorenia v regióne, čo nám pomáha nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia,“ objasnila.



Epidemiológovia budú situáciu monitorovať aj po lete. Dohľadávanie kontaktov je len jednou z mnohých súčastí epidemiologického vyšetrovania, dodala Račková.



ÚVZ v súčasnosti pripravuje náborovú kampaň, ktorej cieľom je vzbudiť záujem absolventov o prácu na všetkých oddeleniach úradov verejného zdravotníctva.