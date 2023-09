ÚVZ SR: Desiata školáka by mala byť kvalitná a pestrá

Bratislava 2. septembra (TASR) - Deti by mali počas dňa prijímať dostatočne kvalitnú a pestrú stravu, vrátane desiaty. Desiata je vhodná na doplnenie energie, najmä ak deti čaká ešte predpoludňajšie vyučovanie. Uviedla to vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Hana Janechová.



"Desiata je dôležitá súčasť stravovacieho režimu dieťaťa, má tvoriť asi 15 percent z denného príjmu energie. V prípade, že vaše dieťa trpí intoleranciou laktózy, prípadne mliečnej bielkoviny, je potrebné poradiť sa s lekárom o potravinách, ktoré sú preňho vhodné. Z ovocia a zeleniny je treba striedať druhy, ktoré má dieťa rado," povedala.



Zdravá desiata by mala obsahovať celozrnné pečivo s nátierkou alebo syrom, ovocie, zeleninu a mliečne výrobky. Deti by mali mať na pitie čistú vodu, poprípade nesladený čaj alebo čerstvú šťavu. Za nevhodnú desiatu sa považujú sladkosti, energetické a sladké nápoje. Namiesto sladkostí odborníčka odporúča uprednostniť kvalitné výrobky, napríklad cereálne keksíky, sušené ovocie či tyčinky s vyšším obsahom kakaa.



Pripomenula, že pre osvojenie správnych stravovacích návykov je potrebné dodržiavať rovnaký časový interval na jedlo. Zdravé stravovacie návyky sa formujú predovšetkým v rodine. Škola sa na ich formovaní a udržiavaní môže spolupodieľať cestou ponúkaných jedál a rôznych edukatívnych programov a projektov.