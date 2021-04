Na dohľadávaní kontaktov aktuálne pracuje asi 500 ľudí

Bratislava 20. apríla (TASR) – Na dohľadávaní kontaktov ľudí pozitívnych na nový koronavírus aktuálne pracuje okolo 500 osôb. Pre TASR to uviedol Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že ide o orientačné číslo, keďže úrad môže flexibilne reagovať na vývoj epidemiologickej situácie.



Ako priblížil, nápomocní v najvyťaženejších oblastiach boli vojaci. Pomáhajú tiež osoby pracujúce na dohodu a dobrovoľníci z radov medikov či študenti iných zdravotníckych odborov.



„Počet ľudí, ktorý sa podieľa na trasovaní kontaktov, vieme operatívne zvýšiť alebo znížiť. Máme tiež stanovený systém trojíc regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktoré si v prípade potreby navzájom pomáhajú," povedal Eliáš. Cez leto sa na trasovaní podieľalo okolo 350 ľudí. Na jeseň stavy ÚVZ SR posilňoval. V čase najpočetnejších prípadov sa na dohľadávaní kontaktov podieľalo asi 850 ľudí.



Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že hoci počet PCR pozitívnych prípadov na koronavírus na Slovensku denne výrazne klesá a počet zaočkovaných stúpa, situáciu nemožno podceniť. Hovorí, že je potrebné opäť sa vrátiť k intenzívnemu trasovaniu kontaktov, ktoré zabezpečujú RÚVZ.



„RÚVZ by mali na dennej báze informovať, koľko ľudí denne sa im podarilo kontaktovať a poslať na PCR testy. V prípade, ak nemajú kapacity na trasovanie, treba sa urýchlene vrátiť k myšlienke zapojenia call centier, ktoré majú k dispozícií množstvo zamestnancov a digitálne nástroje na presnú štatistiku," povedala.



RÚVZ kontakty aktívne dohľadávajú od marca minulého roka. ÚVZ tvrdí, že neprestali ani medzi prvou a druhou vlnou pandémie nového koronavírusu, keď sa podarilo zachytávať nielen sekundárne, ale aj terciárne kontakty a ohraničovať ohniská. Po lete sa začala situácia pozvoľne zhoršovať. „Jeseň sme však napriek tomu zvládali bez kritických počtov a síce sa ochorenie postupne rozširovalo, v rámci populácie sme to držali pod kontrolou, hoci sme boli enormne vyťažení," povedal Eliáš. Situácia sa výraznejšie zhoršila koncom minulého roka aj pre nové mutácie.



Po výskyte britskej mutácie a komunitného šírenia ochorenia sa kontakty dohľadávali, no nie už 100-percentne. „Vo vlne komunitného šírenia žiadna krajina nedokázala dohľadať všetky kontakty," zdôraznil ÚVZ s tým, že v tom období pomohlo samodohľadávanie kontaktov.



Počas jesene a zimy budú epidemiológovia situáciu naďalej sledovať. „Musíme byť obozretní a dôsledne budeme vyhodnocovať nastavovanie opatrení vo vzťahu k epidemiologickej situácii," uzavrel Eliáš.