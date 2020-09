Nové prípady sú najmä pri dohľadaných kontaktoch a importoch

Bratislava 11. septembra (TASR) – Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) na Slovensku sa pri štvrtkovom testovaní v súvislosti s novým koronavírusom zamerali na kontakty potvrdených prípadov, na osoby prichádzajúce z rizikových krajín, suspektné osoby a ďalšie osoby indikované na testovanie. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.



Početnejší výskyt ochorení bol podľa ÚVZ SR zaznamenaný v územnej pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Dolnom Kubíne, Dunajskej Strede, Nitre, Nových Zámkoch a Trnave.



V rámci územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Bratislave sú nové prípady rozptýlené v rámci celého kraja. Ide najmä o aktívne vyhľadané a cielene testované kontakty už pozitívnych osôb, v menšej miere importy zo zahraničia.



„V súvislosti s výskytom nového koronavírusu u dieťaťa, detí a aj pedagogického pracovníka boli nariadené príslušné karanténne opatrenia a prerušené vyučovanie v ďalších štyroch výchovno-vzdelávacích zariadeniach," upozornil úrad.



RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede eviduje zväčša potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v prípade kolegov z práce a importu zo zahraničia. Podľa úradu je predpoklad, že počet potvrdených prípadov môže ešte narásť.



V rámci územnej pôsobnosti RÚVZ v Dolnom Kubíne epidemiológovia dohľadávajú kontakty potvrdených prípadov ochorenia. V okrese Tvrdošín ide o dohľadané kontakty zo spoločného zájazdu do zahraničia.



RÚVZ v Nitre hlási v rámci svojej územnej pôsobnosti aktívne dohľadané kontakty z lokalizovaného a monitorovaného ohniska nákazy a import zo zahraničia.



V prípade pôsobnosti RÚVZ v Nových Zámkoch a v Trnave ide zväčša o aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, RÚVZ Nové Zámky zaznamenal aj import zo zahraničia.



Na Slovensku vo štvrtok pribudlo 186 nakazených novým koronavírusom, ich celkový počet tak stúpol na 5252. Laboratóriá otestovali 4266 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 80 pacientov, nepribudlo žiadne úmrtie.