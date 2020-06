ÚVZ SR: Od júla bude umožnená organizácia podujatí do 1000 ľudí

Bratislava 27. júna (TASR) – Od stredy 1. júla bude možné usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 1000 osôb. Organizátori však musia vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov. Na podujatí bude platiť povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty. Platí zákaz podávania rúk. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, pri vstupe do budovy budú stále potrebné dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk. Pri vstupe do budovy musí byť oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii.



Na viditeľnom mieste nesmie chýbať oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.



Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozstupov dva metre medzi osobami, čo neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozstup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.



V prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Samozrejmosťou je zabezpečenie dostatočného vetrania priestorov.



Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri. V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.



Zákaz sa však nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať. Obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50 percent.