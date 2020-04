Opatrenia prijaté pre koronavírus spomalili aj šírenie chrípky

Bratislava 23. apríla (TASR) – Opatrenia, ktoré Slovensko prijalo v prvej polovici marca tohto roku v súvislosti s novým koronavírusom, sa podpísali pod spomalenie šírenia chrípky. TASR o tom informoval odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Ako epidemiológovia uviedli, ochorenie COVID-19 sa rozšírilo v čase, keď je na severnej pologuli chrípková sezóna. Vývoj chorobnosti na chrípku sa na Slovensku až do objavenia prvého prípadu nového koronavírusu výrazne neodlišoval od prechádzajúcich chrípkových sezón. "Od 11. týždňa roku 2020 sa na zamedzenie šírenia nového koronavírusu prijali v SR prvé opatrenia na celoštátnej úrovni, čo malo za následok prudký pokles chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia už od 12. kalendárneho týždňa tohto roka," priblížili.



Poukázali na to, že kým vlani počas 12. kalendárneho týždňa lekári nahlásili 3852 ochorení, v tomto roku bolo za rovnaké obdobie nahlásených 1615 ochorení. V 16. týždni tohto roka hlásili lekári podľa ÚVZ SR 331 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení. V rovnakom období minulého roka ich pritom bolo nahlásených 2639 a podobné čísla sa objavujú aj v predchádzajúcich rokoch.



Pod nižší výskyt ochorení na chrípku sa podľa odborníkov podpísali prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zákaz organizovania hromadných podujatí, povinné prekrytie nosa a úst na verejnosti rúškom, šálom, šatkou či inými prostriedkami.



Významné bolo i obmedzenie sociálnych kontaktov, vyhýbanie sa stretnutiam s rizikovými skupinami, ale aj zvýšené povedomie o potrebe dôkladnej hygieny rúk. "Vo zvýšenej miere sa dbá na dezinfekciu priestorov, v ktorých sa zdržiava viacero ľudí. Zamestnávatelia, ktorým to podmienky umožnili, nariadili svojim zamestnancom prácu z domu. Znížil sa počet ľudí cestujúcich v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy," pripomenuli.



"Kým lekári obvykle v tomto čase hlásili počas predchádzajúcich chrípkových sezón počet chorých na chrípku a jej podobné ochorenia v štvorciferných číslach, v tomto roku ide o stovky," uzavreli epidemiológovia.