Osoby, ktoré prídu na Slovensko, musia ísť do karantény

Bratislava 16. apríla (TASR) - Zaočkované osoby, ktoré prídu na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, od pondelka (19. 4.) od 6.00 h, musia ísť do karantény. Týka sa to aj tých, ktorí prekonali COVID-19. Ak však dostanú negatívny výsledok RT-PCR testu, karanténu môžu ukončiť. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Pôvodne ÚVZ SR informoval, že tieto osoby do karantény ísť nemusia.



Podľa ÚVZ SR sa teda izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. "Tento test možno podstúpiť kedykoľvek, netreba čakať osem dní od návratu zo zahraničia," zdôraznila Račková.



U detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácia ukončuje zároveň so skončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.



Osoby, ktoré prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19, sa budú musieť preukázať tým, že od očkovania druhou dávkou vakcíny od spoločnosti Moderna alebo od konzorcia Pfizer/BioNTech uplynulo viac ako 14 dní, prípadne, že od podania prvej dávky vakcíny AstraZeneca uplynuli viac ako štyri týždne. Prípadne musia vedieť preukázať, že prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami.



Ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 a bola zaočkovaná do 180 dní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky, taktiež sa musí preukázať potvrdením o tejto skutočnosti.



Rovnako sa takíto ľudia musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na Slovensko registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a na požiadanie sa preukázať potvrdením o registrácii, ďalej musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 48 hodín alebo negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.