ÚVZ SR: Pendleri nebudú na hraniciach potrebovať antigénové testy

Bratislava 13. novembra (TASR) - Pendleri nebudú na hraniciach potrebovať antigénové testy. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá začne platiť od pondelka 16. novembra. Po rokovaní pandemickej komisie sa najprv avizovalo, že budú potrebovať antigénový test.



"Od pondelka pre nich platia pravidlá ako doteraz, to znamená, že pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR," uviedla hovorkyňa úradu Daša Račková.



Po zmenách na hraniciach, ktoré budú platiť od pondelka, bude možné z Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska vstúpiť na územie SR s negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín, informoval v piatok minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Po príchode z takzvaných červených krajín bude možný aj vstup bez absolvovaného testu. Podmienkou má byť vyplnený e-formulár a nástup do karantény.



V zozname menej rizikových krajín sa budú podľa vyhlášky nachádzať už len Austrália, Čína, Fínsko, Grécko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland a Taiwan. Vypadnú z neho Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Dánsko, Írsko, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Vatikán.



"Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom - napríklad študenti, tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a podobne," zhrnula Račková. Ruší sa aj antigénové testovanie na hranici s Ukrajinou.