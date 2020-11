ÚVZ SR: Počet hospitalizovaných na ochorenie COVID-19 stúpol

Bratislava 13. novembra (TASR) – Počet hospitalizovaných ľudí s ochorením COVID-19 v aktuálnom 46. týždni stúpol v porovnaní s predchádzajúcim o 4,2 percenta. Hospitalizovaných je 1815 pacientov. Vyplýva to z informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v SR, o ktorej na pravidelnej týždňovej báze informuje odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Epidemiológovia tiež uviedli, že v 46. kalendárnom týždni tohto roka bolo hlásených 12.708 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19, čo je o 20,5 percenta pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.



Spresnili tiež, že celkový počet vyliečených pacientov je 26.439. Ochoreniu podľahlo doposiaľ 491 osôb. "Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 949.307 vzoriek biologického materiálu, teda nazofaryngeálnych výterov, z toho bolo 83.796 vzoriek pozitívnych," doplnili.



Z celkového počtu bolo podľa odborníkov najviac prípadov vo vekovej skupine od 40 do 49 rokov a vo vekovej skupine od 30 do 39 rokov. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Žilinskom a Prešovskom kraji, nasleduje Trenčiansky kraj.