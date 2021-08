Používanie chlóru je najčastejšou metódou dezinfekcie pitnej vody

Bratislava 22. augusta (TASR) – Používanie chlóru na dezinfekciu vody je celosvetovo, ale aj u nás najčastejšou metódou dezinfekcie pitnej vody. Práve dezinfekciou vody sa zabezpečuje jej epidemiologická bezchybnosť predovšetkým pri distribúcii do vzdialenejších regiónov. Pripomenul to Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva SR.



Pitná voda dodávaná spotrebiteľom verejnými vodovodmi sa nemusí v prípade kvalitných zdrojov a v prípade, že nehrozí jej kontaminácia v procese zásobovania, dezinfikovať. Pri dodržiavaní hygienických kritérií, povolenej koncentrácie a odbornom prístupe dodávateľa pitnej vody sú však obavy z negatívnych účinkov dezinfekcie na báze chlóru na zdravie človeka neopodstatnené.



Limitné hodnoty sú podľa Eliáša stanovené na základe dlhodobého sledovania pitia zdravotne zabezpečenej vody chlórom na zdravotný stav obyvateľstva, ktoré nepotvrdilo nepriaznivé účinky na zdravie ľudí.



„Na základe skúsenosti orgánov verejného zdravotníctva je možno tiež konštatovať, že koncentrácie voľného chlóru alebo vedľajších produktov dezinfekcie sú vo verejných vodovodoch na Slovensku nízke a asi v polovici nie sú zistené vôbec, čo svedčí o nízkej úrovni používania látok na báze chlóru," skonštatoval Eliáš.



Zároveň pripomína, že pitná voda nikdy nie je chemicky čistou zlúčeninou, ale má svoju biologickú hodnotu. „Pitná voda je významným zdrojom zdraviu prospešných minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré sú pre život človeka nevyhnutné, esenciálne, pretože organizmus si ich sám nedokáže vytvoriť – musí ich prijať z potravy alebo vody," vysvetlil Eliáš. Medzi najvýznamnejšie stopové prvky v pitnej vode patria vápnik a horčík.



Eliáš zdôrazňuje, že pitná voda z verejných vodovodov na Slovensku je zdravotne bezpečná, keďže podlieha pravidelnej kontrole a spĺňa prísne limity ukazovateľov, ktoré sú určené nielen národnými, ale aj európskymi predpismi.



„Tie sú založené na medicínskych dôkazoch a vychádzajú z hodnotenia zdravotných rizík pri celoživotnom príjme pitnej vody. Pitná voda je zároveň prirodzeným zdrojom minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré sú pre človeka prospešné. Pitná voda z vodovodu je vhodná na každodennú konzumáciu a mala by byť základnou zložkou pitného režimu každého človeka," dodal hovorca.



Pitná voda z verejných vodovodov na Slovensku je podľa ÚVZ zdravotne bezpečná. „Podlieha pravidelnej kontrole a spĺňa prísne limity ukazovateľov, ktoré sú určené nielen národnými, ale aj európskymi predpismi. Tie sú založené na medicínskych dôkazoch a vychádzajú z hodnotenia zdravotných rizík pri celoživotnom príjme pitnej vody," vysvetlil Eliáš. Úrad tak reagoval na neobjektívne a zavádzajúce informácie na internete.