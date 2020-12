RODIČIA, POZOR: Školákom bude stačiť aj test starý dva týždne

Bratislava 10. decembra (TASR) - Žiakom druhého stupňa základných škôl, stredných škôl a pedagógom bude po novom stačiť negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 14 dní. Doteraz to bolo sedem dní. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Deti zo sociálne znevýhodnených skupín zároveň nebudú potrebovať negatívne testy vôbec. Podľa ÚVZ sa nebude povinnosť preukazovať sa negatívnym testom vzťahovať na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rovnako sa povinnosť nebude vzťahovať na ich pedagógov. Pôvodne bola pre nich výnimka z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu stanovená do 9. decembra 2020.



Všetky zmeny platia od piatka 11. decembra. "Pri vydávaní novej vyhlášky boli zohľadnené opodstatnené požiadavky z praxe," povedala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.