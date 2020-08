SPRESNENIE: Ako budú žiaci nosiť rúška počas prvých dvoch týždňov?

Bratislava 28. augusta (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spresnil, ako budú žiaci na školách od začiatku nového školského roka nosiť rúška. Opatrenie bude platiť dva týždne, teda od 2. septembra od 06.00 h do 14. septembra do 18.00 h. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Hygienici však doplnili, že ak tieto deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie jednoznačne odporúčajú. Rúško rovnako nebudú musieť nosiť žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo so sluchovým postihnutím.



Povinnosť nosiť rúška naopak pribudne pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, napríklad asistentom učiteľa alebo špeciálnym pedagógom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež bude povinnosťou u osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. ÚVZ SR vysvetlil, že k vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali.



"Táto výnimka bola stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú a veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane ochorenia COVID-19. Preto by sme radi povzbudili osoby, ktorých sa doteraz výnimka týkala, aby na toto opatrenie nazerali ako na krok, ktorý má aj ich chrániť počas času nevyhnutného pre pobyt v priestoroch, kde je nosenie rúška povinné a nevnímali túto povinnosť ako záťaž," uviedla Račková.



Rúško naďalej nebudú musieť nosiť deti do troch rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.



Rovnako rúško nebudú musieť mať poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu, účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu, osoby vo wellness a umelých kúpaliskách, účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne dva metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.