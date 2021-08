ÚVZ upozorňuje na nebezpečné kozmetické výrobky

Bratislava 3. augusta (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii (EÚ). Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) ich nahlásili kontrolné orgány v Slovenskej republike, vo Švédsku a v Taliansku. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.



Medzi nebezpečné patrí kozmetický výrobok do kúpeľa značky I HeartRevolution pod názvom BATH FIZZER. Pochádza z Číny a zodpovednou osobou je RevolutionBeautyCosmeticsLimited. Výrobok má tvar americkej šišky či medvedíka a je zabalený do celofánu. Problémom podľa ÚVZ je, že vzhľadom na tvar, vzhľad, farbu a veľkosť sú ľahko zameniteľné s potravinou.



„Z dôvodu zámeny vyššie uvedených výrobkov s potravinou môže dôjsť k požitiu výrobkov, hlavne u detí. Malé časti sa dajú ľahko oddeliť, deti si ich môžu vložiť do úst, čo by mohlo znamenať riziko zadusenia," varuje Eliáš.



Druhým nebezpečným produktom je podľa ÚVZ výrobok na zosvetlenie pokožky s názvom Gold Skin Clarifying Body LotionwithSnailSlime. Výrobok pochádza z Pobrežia Slonoviny a obsahuje zakázanú látku Clobetasolpropionate. „Tá patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorá je viazaná na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy," vysvetlil Eliáš.



Ďalším nebezpečným výrobkom je aj detská kozmetická súprava s názvom Sei BELLA Make-up set značky Migliorati. Ide o paletu očných tieňov, ktorá je zabalená v kartónovej škatuľke. Výrobok pochádza z Čínskej ľudovej republiky a prekračuje hodnotu celkového chrómu. „Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike," upozornil Eliáš.