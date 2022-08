ÚVZ SR upozorňuje na nebezpečný výrobok, sklenený pohár Jungle Summer

Bratislava 30. augusta (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečným výrobkom, konkrétne skleneným pohárom Jungle Summer s obsahom kadmia a olova. Do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá ho nahlásili v Poľsku. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.



"V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova," priblížil Eliáš.



Výrobok, ktorého krajina pôvodu je Čína, dodala nemecká spoločnosť aj do predajní TEDi v SR.



ÚVZ SR preto v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR. Keďže sa tento výrobok ešte môže nachádzať na slovenskom trhu, úrad odporúča spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich do miesta predaja.