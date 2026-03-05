< sekcia Slovensko
NEMÁTE HO DOMA? Hygienici upozorňujú na nebezpečný výrobok
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný kozmetický výrobok, ktorý našiel na slovenskom trhu. Ide o sprchový gél z Talianska. Uvedený výrobok nie je bezpečný z dôvodu prekročeného celkového počtu mikroorganizmov a prítomnosti ďalších mikroorganizmov. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov. Ďalej vo výrobku bola zistená prítomnosť mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa a Pantoea sp.
Použitie vyššie uvedeného výrobku môže podľa ÚVZ viesť k podráždeniu, najmä pri aplikácii na citlivú alebo porušenú pokožku, sliznice alebo do oblasti očí.
ÚVZ SR nahlásil tento výrobok do systému Safety Gate (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch).
