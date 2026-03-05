Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Slovensko

NEMÁTE HO DOMA? Hygienici upozorňujú na nebezpečný výrobok

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov.

Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný kozmetický výrobok, ktorý našiel na slovenskom trhu. Ide o sprchový gél z Talianska. Uvedený výrobok nie je bezpečný z dôvodu prekročeného celkového počtu mikroorganizmov a prítomnosti ďalších mikroorganizmov. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov. Ďalej vo výrobku bola zistená prítomnosť mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa a Pantoea sp.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný kozmetický výrobok, ktorý našiel na slovenskom trhu. Ide o sprchový gél z Talianska (na snímke).
Foto: TASR - ÚVZ SR


Použitie vyššie uvedeného výrobku môže podľa ÚVZ viesť k podráždeniu, najmä pri aplikácii na citlivú alebo porušenú pokožku, sliznice alebo do oblasti očí.

ÚVZ SR nahlásil tento výrobok do systému Safety Gate (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch).
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme