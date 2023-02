Bratislava 1. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii (EÚ). Do systému Safety Gate/RAPEX ich nahlásili kontrolné orgány v Litve, Českej republike, Taliansku, Francúzsku, Írsku a Estónsku. Môžu sa nachádzať aj na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Úrad upozorňuje na telové mlieko Palacio Herbal Therapy Cannabis Body milk, toaletné vody značky Aquarius Cosmetic, Comin parfum a Shirley May, parfumy značky Tesori d'Oriente a Spectre, výrobky do kúpeľa značky Tesori d'Oriente.



Orgány nahlásili tiež lak na vlasy značky Malizia, farbu na vlasy značky Renée Blanche, gél na očné okolie Mr. Gentle Eye contour gel with Oak extract & Caffeine či parfumovanú vodu značky Lazell Parfums.



Nebezpečný môže byť aj krém na tvár značky Margarita, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením a krém na tvár značky Eveline Cosmetics i kozmetický olej značky Evoluderm.



Nahlásené výrobky obsahujú zakázané látky, čo je v rozpore s európskym nariadením.