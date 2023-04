NEMÁTE ICH DOMA? Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky

Bratislava 24. apríla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému Safety Gate Rapex (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) ich nahlásili kontrolné orgány v Taliansku a v Rumunsku. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného odboru ÚVZ SR.



Ide o produkty, ktoré obsahujú zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional. Sú medzi nimi Eterna toaletná voda pre ženy, toaletná voda pre ženy značky Fragancias Mais, S.L., značky Real time a značky Rosas Blancas, ako aj toaletná voda Perfume D'andel.



Nahlásené je aj tekuté mydlo na ruky značiek Dove a Protex, kondicionér na vlasy Garnier, šampón Palmolive, šampón s keratínom značky Hydra viva a telový sprej pre ženy Spormax. Spomínanú látku obsahujú aj sprejový dezodorant značiek Intesa, Hydra viva a Malizia, lak na vlasy značky Splend'Or a krém na tvár Clinians. Nahlásené sú aj parfum pre mužov Silvana a viaceré parfumy pre mužov a ženy Jfenzi.



ÚVZ upozorňuje aj na kozmetické súpravy pre ženy Lily of The Valley a Cool Star, ako aj sady pre mužov Metalic Green a Metalic Grey.



V systéme Rapex nahlásili aj hennu, farba na obočie značky Revers Cosmetics. Podľa zoznamu zložiek obsahuje látku p-Phenylenediamine (PPD), čo je v rozpore s európskymi nariadeniami. ÚVZ upozorňuje, že ide o silný kožný senzibilizátor, ktorý môže vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu.