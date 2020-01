ODBORNÍCI: V SR sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

Bratislava 29. januára (TASR) - Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky, a to v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Prízvukuje, že nárast chorobnosti v tomto období je očakávaným javom.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas v stredu prízvukoval, že k prepuknutiu celoštátnej chrípkovej epidémie na Slovensku zatiaľ nedošlo. "Jej vznik nemožno vylúčiť vzhľadom na narastajúci počet ochorení na chrípku a jej podobných ochorení," komentoval s dôvetkom, že vývoj situácie bude závisieť od krivky chorobnosti v nasledujúcich týždňoch, keďže aktivita chrípky a jej podobných ochorení počas chrípkovej sezóny zväčša narastá počas prvých mesiacov v roku.



ÚVZ SR v tejto súvislosti pripomína, že proti chrípke sa ešte stále možno chrániť aj očkovaním, pričom ide o najúčinnejšiu prevenciu proti tomuto ochoreniu. "Dostatočná hladina ochranných protilátok sa v tele vytvorí po desať až 14 dňoch po očkovaní," uviedli hygienici.



Vhodné je podľa ich slov aj vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Chorí na chrípku by nemali chodiť do práce či školy. Zdôraznili aj, že chrípka nie je banálne ochorenie, môže spôsobiť vážne komplikácie zdravia. Preto ju treba vyležať a v liečbe sa riadiť pokynmi ošetrujúceho lekára.



"V prípade predškolských zariadení je potrebné zo zákona vykonávať takzvaný ranný filter," pripomenul ÚVZ SR. Dôležité je podľa hygienikov dbať na pravidelné vetranie miestnosti a na časté umývanie rúk, vďaka čomu sa výrazne znižuje riziko prenosu respiračných ochorení. Člen rodiny s chrípkou by mal mať vyčlenený príbor, taniere, poháre. U chorej osoby má význam používanie rúšok. Povrchy a kľučky možno dezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu. Obranyschopnosť organizmu možno podporiť zvýšeným príjmom vitamínov, najmä vitamínu C.



ÚVZ SR tiež poukázal aj na to, že chrípková sezóna je v období, keď mnohé krajiny hlásia podozrenia a potvrdené prípady ochorenia spôsobené novým koronavírusom 2019-nCoV. Ochorenie spôsobené novým koronavírusom sa prejavuje príznakmi podobnými klasickým respiračným ochoreniam – horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, ochorenie môže prerásť až do zápalu pľúc.



"V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa nový koronavírus nachádza, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie," dodal hlavný hygienik Mikas.