ÚVZ zakáže hromadné podujatia v exteriéri nad 1000 ľudí

Bratislava 28. augusta (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydal opatrenie, v ktorom pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu od 1. septembra zakazuje usporadúvať hromadné športové, kultúrne či spoločenské podujatia v exteriéroch nad 1000 osôb, alebo v interiéroch nad 500 osôb. Výnimku zo zákazu budú mať hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, a to nie starším ako 12 hodín. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Tento zákaz sa nevzťahuje na bohoslužby, prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania, pohrebné obrady a sobášne obrady, vrátane civilných. Obmedzenie sa netýka ani zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy či zasadnutia, ktoré sa uskutočňuje na základe zákona.



ÚVZ upozorňuje, že pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať viaceré povinnosti. Napríklad vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia môže byť umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Potrebná je častá dezinfekcia priestorov. Pri vstupe do budovy musia byť dávkovače na dezinfekciu rúk. Zakazuje sa aj podávanie rúk. "Odporúča sa dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami," uvádza vo svojom opatrení úrad. Rozostupy nemusia dodržiavať osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partneri, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelci vykonávajúci umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku či iné osoby, ak z účelu podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať. "Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. Podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri," poznamenal ÚVZ.



V prípade bohoslužieb, pohrebných obradov a sobášnych obradov platia povinnosti, aby bol vstup a pobyt v kostole či v príslušných priestoroch umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe je potrebné verejnosti zabezpečiť dezinfekciu na ruky, alebo poskytnúť jednorazové rukavice. ÚVZ odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Úrad žiada dodržiavať respiračnú etiketu, čo znamená, že kašľať či kýchať je potrebné do vreckovky či do lakťového ohybu, a nepodávať si ruky. "Z obradov musia byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu, či majú akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia," uviedol ÚVZ SR.



Pokiaľ je to možné, v nedeľu by mali byť osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách. Dezinfikovať sa majú použité bohoslužobné a iné predmety. Pred rozdávaním napríklad svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba. Znak pokoja odporúča úrad nahradiť úklonom či gestom úsmevu. ÚVZ odporúča v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napríklad sväteničky).



Viaceré protiepidemické opatrenia sa zavádzajú aj pri schôdzach štátnych orgánov či orgánov územnej samosprávy. Aj tu musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk i priestorov, nosenie ochranných rúšok, zabezpečené dostatočné vetranie priestorov či zakázané podávanie rúk.



Za nerešpektovanie opatrenia môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu do 20.000 eur.



ÚVZ SR spresnil podmienky týkajúce sa cestovania do zahraničia

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR aktualizoval opatrenia v súvislosti s prekročením hraníc SR. Medzi rizikové krajiny budú od 1. septembra od 7.00 h zaradené aj Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. Osoby prichádzajúce z rizikových krajín budú musieť absolvovať domácu karanténu. TASR o tom v piatok informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR.



Osobám, ktoré sa nachádzali 14 dní pred príchodom na Slovensko na území rizikovej krajiny Európskej únie a zároveň v tomto období nenavštívili rizikovú krajinu mimo Európskej únie (EÚ), úrad nariadil izoláciu v domácom prostredí až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Podľa nariadenia hygienikov musia toto vyšetrenie absolvovať najskôr piaty deň po príchode z cudziny. Osoby bez príznakov môžu opustiť domácu izoláciu po desiatom dni aj bez absolvovania testu. Od povinnosti absolvovať RT-PCR test sú oslobodené deti do troch rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo pediater dieťaťa neurčí inak.



Osoby, ktoré pred príchodom na Slovensko navštívili počas predchádzajúcich 14 dní rizikovú krajinu mimo EÚ, nemôžu opustiť domácu izoláciu bez negatívneho výsledku RT-PCR testu. V domácej izolácii musia po túto dobu zostať aj ostatní členovia domácnosti. Ešte pred prekročením hraníc z Ukrajiny na SR sa budú musieť osoby podľa nariadenia ÚVZ zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR. Občania mimo EÚ budú musieť mať toto potvrdenie k dispozícii počas celého pobytu.



Nariadenie spresňuje, kto sa po príchode na územie SR musí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 96 hodín.



Konzílium odborníkov naďalej ľuďom odporúča zvážiť cestovanie do zahraničia.