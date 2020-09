NOVÝ ZOZNAM RIZIKOVÝCH KRAJÍN: Kam možno bezpečne cestovať?

Bratislava 1. septembra (TASR) - Zoznam rizikových krajín sa od utorka od 7.00 h mení. Pribúdajú doň Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. Osoby prichádzajúce z rizikových krajín budú musieť absolvovať domácu karanténu. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR.



Osobám, ktoré sa nachádzali 14 dní pred príchodom na Slovensko na území rizikovej krajiny Európskej únie a zároveň v tomto období nenavštívili rizikovú krajinu mimo Európskej únie (EÚ), úrad nariadil izoláciu v domácom prostredí až do prijatia negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Podľa nariadenia hygienikov musia toto vyšetrenie absolvovať najskôr piaty deň po príchode z cudziny. Osoby bez príznakov môžu opustiť domácu izoláciu po desiatom dni aj bez absolvovania testu. Od povinnosti absolvovať RT-PCR test sú oslobodené deti do troch rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo pediater dieťaťa neurčí inak.



Osoby, ktoré pred príchodom na Slovensko navštívili počas predchádzajúcich 14 dní rizikovú krajinu mimo EÚ, nemôžu opustiť domácu izoláciu bez negatívneho výsledku RT-PCR testu. V domácej izolácii musia po túto dobu zostať aj ostatní členovia domácnosti. Ešte pred prekročením hraníc z Ukrajiny na SR sa budú musieť osoby podľa nariadenia ÚVZ zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR. Občania mimo EÚ budú musieť mať toto potvrdenie k dispozícii počas celého pobytu.



Nariadenie spresňuje, kto sa po príchode na územie SR musí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 96 hodín.



Konzílium odborníkov naďalej ľuďom odporúča zvážiť cestovanie do zahraničia.