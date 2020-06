ÚVZ: Zamestnanci vo wellness či fitnescentrách musia stále nosiť rúška

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 27. júna (TASR) – V prevádzkach zariadení starostlivosti o ľudské telo a tiež wellness zariadeniach a fitnescentrách bude aj od 1. júla stále platiť povinnosť pre zamestnancov, ktorí musia mať vhodným spôsobom, teda napríklad rúškom, šálom či šatkou prekryté horné dýchacie cesty. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Hygienici však priblížili, že ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch, ktoré to neumožňujú, teda pri ošetrení tváre, strihaní či umývaní vlasov.Medzi jednotlivými zákazníkmi musí byť priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta. Tú je potrebné vykonať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.V prevádzkach fitnescentier je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, akými sú napríklad kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky.Pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov, vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia.Prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie, pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky. Pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené postupy. "" upozorňujú hygienici.Na umelých kúpaliskách musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, prednostne prirodzené. Na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavať odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej dva metre.Na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok a zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné čistenie často dotykových povrchov ako toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia.Pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval na dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 stupňa Celzia.Odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Dezinfekciu hygienických zariadení treba vykonávať každú hodinu. Zároveň pred každým predstavením je potrebné vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, teda kľučiek, držadiel, pultov.Za nerešpektovanie opatrenia môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu vo výške do 20.000 eur.